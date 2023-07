Olympia Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 14 janvier 2024, Bordeaux.

Olympia Dimanche 14 janvier 2024, 17h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Charlotte Sohy

Thème varié, pour violon et orchestre

Karol Beffa

Olympia, pour accordéon et orchestre

Gabriel Fauré

Suite de Pelléas et Mélisande

Romain Dumas

Concerto pour accordéon et orchestre

Amie d’enfance de Nadia Boulanger, élève de Vincent d’Indy et Louis Vierne, Charlotte Sohy — qui signe fréquemment ses partitions « Ch. Sohy » pour cacher son statut de femme ! — impressionne ses contemporains par son talent. Au début du XXe siècle, avant la composition de son Thème varié (1931), elle rédige une symphonie et un drame lyrique. Aussi, dans le salon parisien de Marguerite de Saint-Marceaux, sa musique est jouée et écoutée par Dukas, Ravel ou Fauré, auteur d’une Suite de Pelléas et Mélisande en 1898. Les partitions de Karol Beffa et Romain Dumas, récemment créées par Félicien Brut, invitent à un saut vers le XXIe siècle et témoignent de la renaissance d’un extraordinaire instrument-orchestre : l’accordéon.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T17:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:40:00+01:00

