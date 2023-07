Te Deum Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 11 janvier 2024, Bordeaux.

Te Deum Jeudi 11 janvier 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert sur instruments d’époque

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum

Henry Desmarest

Usquequo Domine « de Lyon » (œuvre inédite)

Henry Desmarest

Te Deum « de Lyon » (œuvre inédite)

Deux Te Deum en miroir : celui, très célèbre, de Marc-Antoine Charpentier ; et celui, totalement inédit, d’Henry Desmarest. Charpentier et Desmarets, de remarquables compositeurs tant dans le domaine de la musique sacrée que dans l’opéra, partagent leur goût de la musique italienne et des voyages, mais partagent également la défaveur d’avoir été quelques temps dans « l’ombre » de Jean-Baptiste Lully… Desmarest a composé deux Te Deum durant sa période lorraine, dont le Te Deum « de Lyon » totalement inédit. Écrit pour la même formation que le célèbre Te Deum de Charpentier, il utilise les trompettes et timbales pour les sections grandiloquentes.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2923 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:00:00+01:00 – 2024-01-11T21:45:00+01:00

