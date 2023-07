Venez chanter avec Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 7 janvier 2024, Bordeaux.

Venez chanter avec Dimanche 7 janvier 2024, 15h00 Auditorium de Bordeaux

Concert vocal participatif

Missa Luba, pour chœur et jazz band

Arrangement Guido Haazen

Ténor : Luc Default

Alexander L’Estrange

Zimbe, pour chœur et jazz band

Le succès des propositions participatives « Venez chanter avec… » de Salvatore Caputo séduit toujours plus de chanteuses et chanteurs amateurs. Cet opus est une invitation au voyage vers le continent africain. Avec ses rythmes dansants, ses mélodies envoûtantes et son énergie communicative.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:00:00+01:00

