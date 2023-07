Le Grand Méchant Renard et autres contes Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le Grand Méchant Renard et autres contes
Auditorium de Bordeaux
Bordeaux, 20 décembre 2023

Ciné-concert en famille
Film de Benjamin Renner et Patrick Imbert

France, 2017 Scénario de Benjamin Renner et Jean Regnaud

France, 2017
Scénario de Benjamin Renner et Jean Regnaud
Musique de Robert Marcel Lepage

Le Grand Méchant Renard est l'adaptation de la bande dessinée homonyme signée Benjamin Renner – le coréalisateur de ce bijou d'animation qu'est Ernest et Célestine. Accompagné en direct par les musiciens de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine, ce film fin, élégant et tendre vous embarquera dans les aventures d'un drôle de renard. Il a reçu le César du meilleur film d'animation en 2018.

Auditorium de Bordeaux
8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:30:00+01:00

2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:30:00+01:00
2023-12-22T14:30:00+01:00 – 2023-12-22T16:00:00+01:00

