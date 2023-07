Rolando Luna Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Rolando Luna Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux. Rolando Luna Vendredi 24 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Soy Cuba y más Leur concert en 2021 était un magnifique moment : Rolando Luna faisait résonner l’âme cubaine avec majesté, et quand Yarodly Abreu l’a rejoint, une complicité incroyable s’est nouée. Les voici réunis à nouveau pour faire vibrer Cuba à Bordeaux. Coréalisation L’Esprit du piano, Opéra National de Bordeaux En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2879 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Auditorium de Bordeaux Adresse 8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux

