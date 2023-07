Romantismes Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Romantismes Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux. Romantismes Mercredi 22 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert symphonique Felix Mendelssohn

Concerto pour violon Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 5 Il n'est sans doute pas d'œuvre pour orchestre plus célèbre que l'exaltée Cinquième symphonie de Beethoven créée à Vienne en 1808. Et pourtant, le très romantique Concerto pour violon de Mendelssohn possède un pouvoir de séduction exceptionnel. Son écriture virtuose explore toute la palette sonore de l'instrument avec une incandescence insatiable qui semble traverser tous les mouvements. C'est la jeune Japonaise Hina Maeda, Grand Prix à l'unanimité du concours international de violon Henryk Wieniawski 2022, qui exposera, dans cette partition brillante, son talent à l'archet. En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:50:00+01:00

Auditorium de Bordeaux Adresse 8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux

