Pygmalion Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 20 novembre 2023, Bordeaux.

Concert sur instruments d’époque

Johann Sebastian Bach

Unser Mund sei voll Lachens BWV 110

Johann Christoph Bach

Mit weinen hebt sich’s an, Motet

Johann Sebastian Bach

Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe BWV 25

Johann Sebastian Bach

Erfreut euch, ihr Herzen BWV 66/1

Ein Feste Burg ist unser Gott BWV 80

Sanctus BWV 232

Après Les Chemins de Bach proposés en 2022-2023, Raphaël Pichon et l’ensemble Pygmalion poursuivent leur exploration de l’œuvre du Cantor de Leipzig en offrant au public un florilège de ses plus lumineuses cantates ainsi que le fameux Sanctus tiré de la monumentale Messe en si mineur. Conjuguant tradition polyphonique de la Renaissance et héritage du madrigal, le motet signé Johann Christoph Bach témoigne de l’art du plus grand compositeur de la famille Bach avant Johann Sebastian.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T20:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:30:00+01:00

