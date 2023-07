Gautier Capuçon Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Gautier Capuçon Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux. Gautier Capuçon Jeudi 16 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert symphonique Antón Dvořák

Concerto pour violoncelle Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 3 « Eroica » Sommet du répertoire pour violoncelle, le Concerto de Dvořák est une partition intense et nostalgique où le compositeur mêle à la mélancolie de son pays natal les réminiscences de son amour de jeunesse, Josefina Cermakova Kounicova. Gautier Capuçon colore d’un lyrisme poignant ce chef-d’œuvre dirigé par la talentueuse Simone Menezes, laquelle avait enthousiasmé le public lors du concert « Amazonia » en avril dernier. En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2861 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

