Jakub Józef Orliński Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux.

Jakub Józef Orliński Mardi 14 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Récital vocal

Au-delà

Avec ses complices de il pomo d’oro, Jakub Józef Orliński puise dans les richesses infinies de l’opéra baroque italien pour proposer un véritable spectacle où les numéros musicaux s’enchaînent pour évoquer les multiples facettes de l’amour, passant de la souffrance la plus indicible à la joie la plus lumineuse, sans oublier ce comique irrésistible que les compositeurs de l’époque n’hésitaient pas à introduire dans leurs ouvrages les plus dramatiques. Certains compositeurs sont bien connus (Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Francesco Cavalli), d’autres presque inconnus (Giovanni Cesare Netti, Carlo Francesco Pollarolo, Sebastiano Moratelli, António Vitali…).

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2899 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00