Airelle Besson Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 10 novembre 2023, Bordeaux.

Quelle meilleure façon de découvrir l’histoire du jazz que de se pencher sur la vie de Miles Davis ! Car la vie de Miles Davis et l’histoire du jazz se confondent… Ce musicien exceptionnel, né en 1926 sur les bords du Mississipi, a expérimenté beaucoup de styles et a laissé une trace indélébile sur le jazz. Il fallait bien deux artistes d’exception, Airelle Besson et Benjamin Moussay, pour imaginer cette Ballade avec Miles.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T14:30:00+01:00 – 2023-11-10T15:30:00+01:00

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:00:00+01:00