Sonya Yoncheva Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 7 novembre 2023, Bordeaux.

Sonya Yoncheva Mardi 7 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Récital vocal

Ad una stella

Mélodies et airs de Giuseppe Verdi, Paolo Tosti, Giuseppe Martucci, Giacomo Puccini, Henri Duparc, Léo Delibes, Gaetano Donizetti, Ernest Chausson

Toujours en quête des plus belles voix du monde dans leur programmation, les Covent Garden, Scala de Milan, Opéra de Paris, Metropolitan Opera de New York, etc. sollicitent sans relâche la soprano bulgare Sonya Yoncheva. Et pour cause ! Son timbre voluptueux et sa présence scénique fascinent. Mais c’est avant tout son art du chant qui demeure unique avec « partout dans la voix, ce je-ne-sais-quoi vibratile et charnel, faisant palpiter chaque note, chaque syllabe, des mille nuances du chant et du sentiment » soulignait Diapason après sa Norma à Londres.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2898 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00