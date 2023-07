Robin McKelle Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Robin McKelle
Samedi 4 novembre, 20h00
Auditorium de Bordeaux

Concert Impressions of Ella

Avec sa voix puissante et sensuelle, Robin McKelle se glisse dans la peau de la légendaire Ella Fitzgerald. Son interprétation des ballades, illuminée par un scat virtuose, donne l'impression d'un dialogue au sommet.

Auditorium de Bordeaux
8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:20:00+01:00

