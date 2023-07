Dvořák Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 26 octobre 2023, Bordeaux.

Dvořák Jeudi 26 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Antón Dvořák

Symphonie n° 9 « du Nouveau monde »

Pour la première fois, les grands conservatoires de la Région Nouvelle-Aquitaine et les pôles supérieurs de Poitiers et de Bordeaux se donnent rendez-vous à Bordeaux pour interpréter le grand chef-d’œuvre symphonique de Dvořák. Tout un symbole d’union et d’ouverture renforcé par une œuvre populaire qui a été composée en 1893 aux États-Unis d’Amérique par ce compositeur tchèque, curieux des chants traditionnels afro-américains et des musiques autochtones indiennes.

Coproduction Conservatoire à Rayonnement Régional

de Bordeaux, Opéra National de Bordeaux

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T21:30:00+02:00

