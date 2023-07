Evgueni Kissin Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Evgueni Kissin Vendredi 20 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert symphonique

Concerto pour piano n° 3 Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 1 L’art de Kissin est unique. Son toucher demeure inimitable, défiant n’importe quelle difficulté technique et transformant les phrases musicales en drames ou poèmes. En trente ans de carrière, il a défendu des programmes d’une haute noblesse prenant à cœur de célébrer certains compositeurs qui lui sont chers. A l’occasion de ce concert, il poursuit son hommage à Rachmaninov avec le Concerto n°3, sans doute l’œuvre techniquement la plus exigeante jamais écrite pour le clavier. Lauréat du 4e Concours International de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov en 2018, Fuad Ibrahimov dirigera — après l’épique concerto — l’alerte Première symphonie de Beethoven. En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2860 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

