Pygmalion Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 15 octobre 2023, Bordeaux.

Pygmalion Dimanche 15 octobre, 17h00 Auditorium de Bordeaux

Concert sur instruments d’époque

Wolfgang Amadeus Mozart

Musique funèbre maçonnique

Canons et Motets

Œuvres a cappella

Requiem

Plus qu’une messe, le fameux Requiem de Mozart est une fresque musicale et chorale grandiose en forme de méditation sur la mort, sondant alternativement la terreur et l’espérance. Emmené par Raphaël Pichon, l’ensemble Pygmalion insuffle une énergie exceptionnelle à ces mesures bouleversantes qui furent les dernières écrites par le compositeur.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:45:00+02:00

