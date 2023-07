New Orleans Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

New Orleans Samedi 14 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Le sextet de Jazz de l’ONBA se reforme et propose un programme issu du répertoire de la Nouvelle-Orléans – ou Dixieland, style de jazz traditionnel, à la croisée des genres des fanfares et du blues. Les sept musiciens reprennent les grands standards du genre tels que Basin Street Blues, Hello Doly, When the Saints Go Marching In, mettant à l’honneur les plus grands interprètes du genre tels que Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington…

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:10:00+02:00

