Le Retour d’Ulysse Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 12 octobre 2023, Bordeaux.

Le Retour d’Ulysse Jeudi 12 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Opéra

Créé à Venise en 1640, ce dramma in musica en un prologue et trois actes semblait définitivement perdu. Mais en 1880, on retrouve à Vienne une copie manuscrite anonyme de l’ouvrage… qui s’avère être un chef-d’œuvre aussi envoûtant que Le Couronnement de Poppée. Fondé en 2018 par Emiliano Gonzalez Toro et Mathilde Étienne, l’ensemble I Gemelli est spécialisé dans la musique vocale du XVIIe siècle et promeut avec une foi insatiable l’œuvre de Monteverdi. Avec la respiration et l’exigence qui guident leur approche de ce répertoire, ils nous emmènent — guidés par les derniers vers d’Homère dans L’Odyssée — sur les pas d’Ulysse revenant sur ses terres.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:55:00+02:00

