Cors enchantés Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Cors enchantés Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux. Cors enchantés Jeudi 5 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert symphonique Unsuk Chin, Subito con forza Reinhold Glière, Concerto pour cor Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 2 Le cor a traversé les âges et a souvent été associé à la nature, à la chasse, aux combats… Au XIXe siècle, les compositeurs qui rêvent de forêts enchantées se prennent de passion pour cet instrument comme en témoigne ce programme dirigé par la cheffe d’origine bulgare Delyana Lazarova qui met en avant le talentueux cor solo de l’ONBA. Le Concerto pour cor de Glière (1951) illustre l’écho que fait la Russie à cette tradition romantique. En préambule à cette célébration de la nature, des cors vont résonner toute la journée du 30 septembre à Bordeaux et dans les communes avoisinantes… En partenariat avec le Festival des Arts de Bordeaux En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2859 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:45:00+02:00

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:45:00+02:00 #ONBA Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Auditorium de Bordeaux Adresse 8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Auditorium de Bordeaux Bordeaux

Auditorium de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/