Concert symphonique avec écran

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Les musiques de jeux vidéo sont aussi célèbres que les jeux eux-mêmes. Et ce sont maintenant des générations de joueurs qui les ont aimées avec passion. Hypnotiques ou parfois amusantes, elles se sont rapprochées au fil du temps des grandes musiques de film, le jeu devenant alors un film dont vous êtes le héros… Ces soirées exceptionnelles retracent toute l’histoire de ces musiques. Lors de ces concerts exceptionnels, un salon de jeu vidéo est installé sur scène (avec canapé, table basse, et consoles rétro…). Des spectateurs sont invités à venir jouer aux jeux rétro sur écran géant, pendant que l’orchestre jouera les meilleurs passages musicaux. Au son de Sonic, Mario, Tetris, Tomb Rider, Street Fighters, Donkey Kong, Final Fantasy, Legend of Zelda…

Avec le soutien de Shiro Games.

Dans le cadre du Forum Horizon(s), Bordeaux Videogames Forum organisé par l’Agence Côte Ouest et SO Games

En partenariat avec uGo&Play et l’association MO5

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

2023-09-27T20:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:45:00+02:00

2023-09-28T20:00:00+02:00 – 2023-09-28T21:45:00+02:00

