Concert dans la ville Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 23 septembre 2023, Bordeaux. Concert dans la ville Samedi 23 septembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert symphonique et choral

10 ans de l’Auditorium Ouverture de saison Maurice Ravel, Tzigane – Rapsodie espagnole – Valse nobles et sentimentales Camille Saint-Saëns, Danse de la bacchanale

(extrait de Samson et Dalila) Jacques Offenbach, La Vie parisienne (extraits) Franz Waxman, Carmen Fantasy Igor Stravinski, L’Oiseau de feu (1919) A l’occasion de l’anniversaire des dix ans de l’Auditorium, toutes les forces artistiques de l’Opéra se réunissent pour une soirée exceptionnelle qui sera retransmise en direct sur dix places de Bordeaux, comme autant de « salles de concert virtuelles » installées de manière éphémère dans la ville. La musique classique sort ainsi de ses murs et se mêle aux plaisirs de la vie. Le concert est également retransmis pour les publics éloignés (CHU, instituts de santé, centres de détention, maisons de retraite…). Concert capté par France Musique Dans le cadre du programme de retransmission

Bordeaux Live Opéra Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise

Avec le soutien de la Fondation d'Entreprise Philippine de Rothschild Avec la contribution du Groupe Caisserie Bordelaise

