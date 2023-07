L’orgue, magnificence des buffets Auditorium Cziffra Lafayette La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu L’orgue, magnificence des buffets Auditorium Cziffra Lafayette La Chaise-Dieu, 16 septembre 2023, La Chaise-Dieu. L’orgue, magnificence des buffets Samedi 16 septembre, 10h00 Auditorium Cziffra Lafayette Entrée libre Le samedi 16 septembre de 10h à 20h30, à l’auditorium Cziffra place Lafayette, à la Chaise-Dieu La journée comprendra une série de conférences par des professeurs d’université, et se terminera par un concert à 19 h 30, orgue et chœur permettant de comprendre l’organisation des liturgies jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. À l’orgue, Jean-Luc Perrot, titulaire de l’orgue historique de Souvigny, avec Yannick Berne chef de chœur de l’ensemble vocal Symphonia Le programme complet et les informations pratiques sont à retrouver ici : https://www.abbaye-chaise-dieu.com/associations-culturelles/marin-carouge/lorgue-magnificence-des-buffets/ Auditorium Cziffra Lafayette La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.abbaye-chaise-dieu.com/associations-culturelles/marin-carouge/lorgue-magnificence-des-buffets/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

