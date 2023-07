Conférence autour de la Passion Auditorium Cziffra Lafayette La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Conférence autour de la Passion Auditorium Cziffra Lafayette La Chaise-Dieu, 19 août 2023, La Chaise-Dieu. Conférence autour de la Passion Samedi 19 août, 19h30 Auditorium Cziffra Lafayette Sur inscription, entrée payante Le samedi 19 août à 19h30, à l’auditorium Cziffra, place Lafayette, à la Chaise-Dieu En partenariat avec le Festival de La Chaise-Dieu et les Frères de Saint-Jean, l’Association des Amis de l’abbatiale vous propose une conférence introductive au concert La Passion selon saint Jean de Bach par le père François-Xavier Ledoux Participation : 5 €, tarif réduit 3 €, gratuit pour les membres de l’association. Auditorium Cziffra Lafayette La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

