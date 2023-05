Soirée théâtre « Le songe d’une nuit d’été » Auditorium Cziffra, 30 mai 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

L’atelier théâtre du Collège du Val d’Ance de St-Anthème vous présente « Le songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare et mit en scène par Hervé Marcillat..

2023-05-30 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-30 . .

Auditorium Cziffra Place Lafayette

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The theater workshop of the Val d’Ance College in St-Anthème presents « A Midsummer Night’s Dream » by William Shakespeare and directed by Hervé Marcillat.

El taller de teatro del Collège du Val d’Ance de St-Anthème presenta « Sueño de una noche de verano », de William Shakespeare y dirigida por Hervé Marcillat.

Der Theaterworkshop des Collège du Val d’Ance in St-Anthème präsentiert Ihnen « Ein Sommernachtstraum » von William Shakespeare unter der Regie von Hervé Marcillat.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay