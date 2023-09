Cet évènement est passé Bal trad avec Los Zinzonaires auditorium, Coulounieix-Chamiers (24) Bal trad avec Los Zinzonaires auditorium, Coulounieix-Chamiers (24), 23 septembre 2023, . Bal trad avec Los Zinzonaires Samedi 23 septembre, 21h00 auditorium, Coulounieix-Chamiers (24) 18h : initiation 21h : bal source : événement Bal trad avec Los Zinzonaires publié sur AgendaTrad auditorium, Coulounieix-Chamiers (24) Avenue Winston churchill 24660 Coulounieix-Chamiers

auditorium, 24660 Coulounieix-Chamiers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41374 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T21:00:00+02:00 – 2023-09-24T00:30:00+02:00

2023-09-23T21:00:00+02:00 – 2023-09-24T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu auditorium, Coulounieix-Chamiers (24) Adresse Avenue Winston churchill 24660 Coulounieix-Chamiers auditorium, 24660 Coulounieix-Chamiers, France Age max 110 Lieu Ville auditorium, Coulounieix-Chamiers (24) latitude longitude 45.156726;0.690611

Bal trad avec Los Zinzonaires auditorium, Coulounieix-Chamiers (24) 2023-09-23 2023-09-23 was last modified: by Bal trad avec Los Zinzonaires auditorium, Coulounieix-Chamiers (24) 23 septembre 2023