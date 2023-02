Ciné-débat Auditorium collège Brizeux Lorient An Oriant Catégories d’Évènement: An Oriant

Mor-Bihan

Ciné-débat Auditorium collège Brizeux Lorient, 9 mars 2023, An Oriant. Ciné-débat Jeudi 9 mars, 20h30 Auditorium collège Brizeux Lorient

gratuit

Projection-débat autour de « Quand le bilinguisme ouvre des portes » avec Judith Castel de Div Yezh Breizh. Auditorium collège Brizeux Lorient rue etienne perault 56100 lorient An Oriant 56100 Mor-Bihan Breizh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T20:30:00+01:00

2023-03-09T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: An Oriant, Mor-Bihan Autres Lieu Auditorium collège Brizeux Lorient Adresse rue etienne perault 56100 lorient Ville An Oriant Age minimum 20 Age maximum 40 lieuville Auditorium collège Brizeux Lorient An Oriant Departement Mor-Bihan

Auditorium collège Brizeux Lorient An Oriant Mor-Bihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/an oriant/

Ciné-débat Auditorium collège Brizeux Lorient 2023-03-09 was last modified: by Ciné-débat Auditorium collège Brizeux Lorient Auditorium collège Brizeux Lorient 9 mars 2023 An Oriant Auditorium collège Brizeux Lorient An Oriant

An Oriant Mor-Bihan