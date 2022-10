Concert de restitution de la master-classe de saxophone avec Eva van Grinsven Auditorium Claude Debussy, 30 mars 2023, Versailles.

Concert de restitution de la master-classe de saxophone avec Eva van Grinsven Jeudi 30 mars 2023, 19h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

Par sa présence scénique captivante, son jeu coloré et jubilatoire, la saxophoniste Eva van Grinsven a conquis le coeur de la presse et du public à maintes reprises ces dernières années.

Auditorium Claude Debussy, Versailles

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé “à rayonnement régional”. Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Si la musique de chambre est son lieu d’expression privilégié, Eva van Grinsven se produit aussi en tant que soliste et avec divers ensembles, notamment l’Orchestre Philharmonique de la Radio néerlandaise et l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam.

Sa passion pour la musique de saxophone des années 1920 et 1930 la conduit à se produire et enregistrer avec le Dudok Quartet (Busch Quintett) et le Café Dansant. Depuis 2014, elle forme un duo avec la pianiste Helena Basilova, avec qui elle a sorti en 2016 l’album « Rendez-vous Russe », gagnant du prix Echo Klassik en 2017. Eva van Grinsven enseigne le saxophone classique au Conservatorium Maastricht depuis 2016.



