Rencontres jazz avec le Berliner JugendJazzOrchester Auditorium Claude Debussy Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Rencontres jazz avec le Berliner JugendJazzOrchester Auditorium Claude Debussy, 25 mars 2023, Versailles. Rencontres jazz avec le Berliner JugendJazzOrchester 25 et 27 mars 2023 Auditorium Claude Debussy

Entrée libre

À l’occasion du Versailles Jazz Festival, une collaboration inédite s’initie entre l’Orchestre de Jazz des Jeunes de Berlin et le département jazz du Conservatoire de Versailles Grand Parc. Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom. À l’occasion du Versailles Jazz Festival, une collaboration inédite s’initie entre l’Orchestre de Jazz des Jeunes de Berlin et le département jazz du Conservatoire de Versailles Grand Parc. À l’issue d’un travail commun, les jeunes musiciens donnent deux concerts. Un premier sous forme de restitution d’ateliers mixtes et un second en Big band, avec quelques pièces partagées. Concert des ateliers

Samedi 25 mars, 18h

Salle Rameau, Versailles Concert des Big bands

Lundi 27 mars, 19h

Auditorium Claude Debussy, Versailles Direction | Fabia Mantwill, Nicolai Thärichen et Sylvain Beuf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-03-27T20:30:00+02:00 © Adobe Stock

