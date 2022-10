Journées portes ouvertes des musiques anciennes Auditorium Claude Debussy Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Journées portes ouvertes des musiques anciennes Auditorium Claude Debussy, 18 mars 2023, Versailles. Journées portes ouvertes des musiques anciennes Samedi 18 mars 2023, 10h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

Les classes du département partagent leur talent avec les publics et élèves de demain. Deux concerts également au programme de la journée. Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom. À l’occasion des Journées européennes de musique ancienne, les classes du département ouvrent leurs portes pour partager leur talent avec les publics et élèves de demain. Cours publics, auditions, présentations d’instruments, avec les élèves des premiers niveaux comme les étudiants engageant une carrière professionnelle, rythment la journée. Également au programme : un hommage, par les ensembles de flûtes à bec, au compositeur et organiste anglais de la Renaissance William Byrd, à l’occasion du 400e anniversaire de sa mort, et un concert de musique sacrée à double choeur avec le Centre de musique baroque de Versailles . Samedi 18 mars, 10h-18h

Hôtel de la Chancellerie et Auditorium Claude Debussy, Versailles Concert William Byrd, 15h

Direction | Anne-Sophie Alix Musique sacrée à double choeur, 17h

Direction | Fabien Armengaud

