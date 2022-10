Lettres de femmes Auditorium Claude Debussy, 14 février 2023, Versailles.

Lettres de femmes Mardi 14 février 2023, 20h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

14 février… une date qui parle aux coeurs – avec et sans H – et qui nourrit échanges et correspondances !

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

14 février… une date qui parle aux coeurs – avec et sans H – et qui nourrit échanges et correspondances !

Support de ce moment, des lettres de femmes et les répertoires vocaux et musicaux de leurs époques. Le jeu des correspondances est dévoilé. Déclamation, prosodie, coloration musicale d’une ligne mélodique soutenue par les jeunes du cursus vocal ou interprétation à plusieurs voix par l’Ensemble Vocal Féminin. Musique, programmation vocale et écrits s’accordent et se répondent.

Au coeur de cette soirée, le portrait musical des échanges épistolaires entre Juliette Drouet et Victor Hugo et leurs traces dans leur ancienne maison de Jouy-en-Josas.

Une soirée où même le public est convié à s’essayer à décliner un mot, une phrase, un élan du coeur !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T20:00:00+01:00

2023-02-14T21:30:00+01:00