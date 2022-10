Partitions afghanes Auditorium Claude Debussy, 11 février 2023, Versailles.

Partitions afghanes Samedi 11 février 2023, 16h30, 18h00, 20h30 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

Un voyage musical et culturel, guidé par 4 artistes et spécialistes de la musique et de la littérature afghanes de grande renommée et par les élèves musiciens du Conservatoire.

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Entre tradition et modernité, entre oral et écrit, entre imaginaire et réalité, tel pourrait être qualifié le voyage musical et culturel auquel cette journée « Partitions afghanes » invite. Elèves musiciens de toutes disciplines, des départements de musiques anciennes, jazz, instruments modernes comme musiques actuelles amplifiées, et jeunes comédiens prendront part à cette aventure inédite au travers d’ateliers de pratique musicale, de poésie et de concerts. Pour les guider, quatre artistes et spécialistes de la musique et de la littérature afghanes de grande renommée.

Coordination | Laure Warnery et Pierre-Antoine Gillard

Samedi 11 février

16h30 : Conférence « Poésies afghanes classiques et contemporaines » par Belgheis Jafari, avec participation des élèves comédiens, musiciens et choristes

18h : Concert de restitution des ateliers, avec la complicité de Sylvain Roy

20h30 : Concert-conférence – Massoud Raonaq, tabla et Kengo Saito, rub b et Sylvain Roy



