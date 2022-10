Piano Tantôt Auditorium Claude Debussy, 4 février 2023, Versailles.

Piano Tantôt Samedi 4 février 2023, 15h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Le Palais des Congrès et le Conservatoire sont investis par les pianistes amateurs et préprofessionnels de l’établissement et des écoles de musique associatives de Versailles Grand Parc. Tout l’après-midi, le public parcourt les salles pour y entendre jouer le piano sous toutes ses formes et couleurs, ainsi que son ancêtre le pianoforte.

Dans le cadre du festival « Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui »



