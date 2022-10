Concert de restitution de la master-classe de Natacha Kudritskaya Auditorium Claude Debussy, 3 février 2023, Versailles.

Concert de restitution de la master-classe de Natacha Kudritskaya Vendredi 3 février 2023, 19h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 16 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire

Diplômée de l’Académie Musicale Nationale Tchaïkovski de Kiev et du CNSMD de Paris, Natacha Kudritskaya suit un cheminement musical éminemment personnel, fait de rencontres et de convictions, et teinté de sa double culture ukrainienne et française.

Elle est régulièrement invitée dans les principaux festivals et salles de concert de France et d’Europe. Son engagement pour la musique se traduit autant sur scène qu’au disque. L’oeuvre de Rameau marquera un tournant essentiel dans

son approche pianistique et elle lui consacrera deux CD : le premier en 2009, associé à Luciano Berio et le second en 2012 paru chez 1001 Notes.

En 2015, elle signe chez Universal Music. Son disque « Nocturnes » est sorti chez Deutsche Grammophon.

Dans le cadre du festival « Pianos d’Hi(v)er et d’Aujourd’hui »



