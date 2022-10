Tiers-lieu guitare Auditorium Claude Debussy Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Tiers-lieu guitare Samedi 28 janvier 2023, 15h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée libre

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé “à rayonnement régional”. Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom. Thématique : “Musiques d’aujourd’hui” Ce rendez-vous, mis en oeuvre par les professeurs de guitare du Conservatoire, est un espace d’écoute, d’expérimentation et d’interprétation, ouvert à tous les guitaristes, à leurs familles, amis et au public acquis à la guitare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T15:00:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00

