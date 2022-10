Hommage à Paul Méfano Auditorium Claude Debussy, 22 janvier 2023, Versailles.

Hommage à Paul Méfano Dimanche 22 janvier 2023, 16h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

Les musiciens du Conservatoire de Versailles Grand Parc et l’Ensemble 2e2m rendent hommage à leur ancien directeur avec un programme pour orchestre à cordes.

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé “à rayonnement régional”. Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Suite à son décès le 15 septembre 2020, les musiciens du Conservatoire de Versailles Grand Parc et l’Ensemble 2e2m rendent hommage à leur ancien directeur. Sous la direction de l’altiste et chef d’orchestre Michel Pozmanter, ils interprètent un riche et exigeant programme pour orchestre à cordes.

Deux pièces de Paul Mefano, Mouvement Calme et Danse Bulgare – Variation libre extrait des Microkosmos de Béla Bartók, sont mises en perspective avec les Ombres d’André Boucourechliev, oeuvre emblématique de la musique ouverte et Bleu, double concerto pour violon, violoncelle et orchestre à cordes de Philippe Raynaud.

Direction | Michel Pozmanter

Coordination | Saskia Lethiec et Raphaële Semezis

Musiciens de l’Ensemble 2e2m

Dorothée Nodé-Langlois, violon

Claire Merlet, alto

David Simpson, violoncelle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T16:00:00+01:00

2023-01-22T17:30:00+01:00