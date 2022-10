Concert de restitution de la master-classe de Garth Knox Auditorium Claude Debussy, 12 janvier 2023, Versailles.

Concert de restitution de la master-classe de Garth Knox Jeudi 12 janvier 2023, 19h00 Auditorium Claude Debussy

Entrée gratuite sur réservation

Altiste explorateur d’origines écossaise et irlandaise, Garth Knox compte parmi les musiciens les plus recherchés sur la scène internationale.

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé “à rayonnement régional”. Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Altiste explorateur d’origines écossaise et irlandaise, Garth Knox compte parmi les musiciens les plus recherchés sur la scène internationale. Sa virtuosité se déploie dans des domaines variés, depuis les musiques médiévales et baroques jusqu’au répertoire contemporain et l’improvisation, en passant par la musique traditionnelle.

Sur l’invitation de Boulez, Garth Knox devient membre de l’Ensemble InterContemporain à Paris en 1983, où il crée de nombreuses oeuvres en soliste. De 1990 à 1997, il est l’altiste du prestigieux Quatuor Arditti et collabore avec la plupart des grands compositeurs du moment.

Avec la viole d’amour, il explore le répertoire baroque et suscite un nouveau répertoire pour cet instrument insolite.

Garth Knox est « Visiting Professor » au Royal Academy of Music à Londres. Il est également compositeur, et a publié chez Schott une collection d’études pour alto, les « Viola Spaces » qui ont connu un vif succès dans les salles de concerts et les conservatoires.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T19:00:00+01:00

2023-01-12T20:30:00+01:00

© D. Vass