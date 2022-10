Mambo tuba Auditorium Claude Debussy, 7 janvier 2023, Versailles.

Entrée gratuite sur réservation

Le tuba ? C’est cet instrument imposant de la famille des cuivres que vous voyez sur le plateau de l’orchestre, au fond, à côté des trombones ! Le Conservatoire lui consacre un week-end exceptionnel.

Auditorium Claude Debussy 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé “à rayonnement régional”. Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Le Conservatoire lui consacre un week-end exceptionnel et invite des tubistes de la Haute école des arts du Rhin, du CRR de Strasbourg, de l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France de Lille et du CRR de Lille. Pendant deux jours, Gabriel Capet, Micaël Cortone D’Amore, Sébastien Stein et David Zambon, interprètes et pédagogues hors pair, encadrent les musiciens pour des ateliers et master-classes sur les thématiques suivantes : « Physiologie de la respiration appliquée au tuba », « Traits d’orchestre », « Interprétation, entre transcription et oeuvres originales » et « Technique et jeu instrumental ». Des expositions d’instruments viennent compléter cette exploration.

Les étudiants présentent aux publics le fruit de leur rencontre et de leur travail :

Scène ouverte, Samedi 7 janvier, 20h

Grand ensemble de tubas, Dimanche 8 janvier, 17h



© Versailles Grand Parc / Magali Hochet