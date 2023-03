Mourir n’est pas tuer : enquête au cœur de la fin de vie Auditorium Cercle Saint Louis Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Mourir n’est pas tuer : enquête au cœur de la fin de vie Auditorium Cercle Saint Louis, 13 avril 2023, Lorient. Mourir n’est pas tuer : enquête au cœur de la fin de vie Jeudi 13 avril, 20h30 Auditorium Cercle Saint Louis Entrée gratuite, participation libre En partenariat avec la Fondation Jérôme Lejeune, le Fédération des AFC du Morbihan organise une soirée ciné-débat avec la projection du documentaire « Mourir n’est pas tuer » produit par Bernard de la Villardière suivie d’un débat sur la fin de vie avec la présence de Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune. Auditorium Cercle Saint Louis 11 place Anatole Le Braz, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « afc56lorient@afc-france.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

