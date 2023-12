2 Comme 1 Accord Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Fleury-les-Aubrais, 18 mai 2024, Fleury-les-Aubrais.

Samedi 18 mai 2024, 15h00

Topette et Maestro viennent nous faire un concert ! Ça, ça va !

Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles et Maestro, le petit réglé comme du papier à musique. Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire. Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et Musiclown pour notre plus grand plaisir. Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord. Et ça va !

Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet
57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais
Fleury-les-Aubrais 45400

