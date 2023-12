À Moi ! Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Fleury-les-Aubrais, 20 avril 2024, Fleury-les-Aubrais.

À Moi ! Samedi 20 avril 2024, 15h00 Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T15:40:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T15:40:00+02:00

Dès la naissance, le bébé apprend à différencier son propre corps des choses qui l’entourent. Progressivement, il va se l’approprier et développer une conscience de soi. Plus tard, le « doudou », va jouer un rôle crucial dans le développement de l’enfant occidental. C’est une manière pour lui de se détacher de son corps et d’entrer en relation avec l’extérieur. Vouloir s’approprier une chose permet à l’enfant de comprendre que son corps est à lui et qu’un autre monde gravite autour. Comment glisse-t-on du « moi » au « à moi » ? Cette notion de possession est riche en questionnements.

Billetterie en ligne en cliquant ICI

Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 29 78 [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}] [{« link »: « https://billetterie.fleurylesaubrais.fr/ »}]

Jeune public Spectacle

Équipe A Kan La Dériv’