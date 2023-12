En transhumance vers le bonheur Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Fleury-les-Aubrais, 2 avril 2024, Fleury-les-Aubrais.

En transhumance vers le bonheur Mardi 2 avril 2024, 14h30, 20h30 Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T14:30:00+02:00 – 2024-04-02T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T21:30:00+02:00

5 jours, 100 kms, 1400 brebis, cet été encore, il va falloir monter à la vallée du Bonheur (nom de la destination), et malgré les contraintes, ils sont nombreux ceux qui ne rateraient ça pour rien au monde ! Entre nature et humanité, c’est un road movie à 3 km/h. Des petits bonheurs : dormir à la belle étoile, se laver à la rivière, manger ensemble, oublier son téléphone et parler avec ceux qui cheminent, jalonnent ces journées précieuses que finalement très peu de gens ont le privilège de partager. Accompagner la transhumance n’est-ce pas vivre un voyage dans le temps autant que dans l’espace ? En tournant ce film, Marc Khanne a essayé de dresser le portrait d’un monde pastoral encore miraculeusement vivant. D’après les bergers, il y a réussi.

