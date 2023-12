Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Fleury-les-Aubrais, 12 mars 2024, Fleury-les-Aubrais.

Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart Mardi 12 mars 2024, 14h30, 20h30 Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T14:30:00+01:00 – 2024-03-12T15:45:00+01:00

Fin : 2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:45:00+01:00

Ella Maillart fut l’une des plus grandes voyageuses du 20e siècle. De la Suisse à l’Asie centrale, entre hier et aujourd’hui, ce film raconte une pionnière qui a marqué l’histoire par ses voyages, ses récits et ses photographies. Du lac Léman au Kirghizistan, des paysages grandioses du Pamir aux montagnes de Chandolin, ce film nous emmène sur les pas de cette voyageuse, s’appuyant sur les témoignages de personnalités qui furent proches d’elle. Des photos et documents émouvants favorisent une intimité entre le spectateur et cette femme qui disait avoir reçu des « yeux qui aiment voir ». Choisir sa destinée, façonner sa vie en toute indépendance, quelles qu’en soient les difficultés, voilà l’enseignement laissé par Ella Maillart.

Dans le cadre de Festiv’elles

