Gaine de Choc ! Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Fleury-les-Aubrais, 17 février 2024, Fleury-les-Aubrais.

Gaine de Choc ! Samedi 17 février 2024, 15h00 Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Billetterie sur place ou en ligne

« Graine de Choc ! » est une nouvelle création de deux musiciennes, instrumentistes, amoureuses des polyphonies vocales et des percussions corporelles.

Auteures, compositrices, Marine Meyniel et Virginie Donnart, interviennent en tant que musiciennes auprès des enfants, comme des adultes (Chef de cœur) dans des programmes de sensibilisation musicale et artistique, depuis plus de 15 ans, que ce soit dans un cadre scolaire, spécialisé ou autre et se produisent dans plusieurs groupes musicaux comme chanteuses et musiciennes.

Elles vous convient à entrer dans leur univers chocolaté ! dans leur monde imaginaire, musical, doucement, et espièglement chocolaté, de la fève au chocolat. Elles communiquent entre elles et avec le public dans une langue inconnue, ou plutôt dans un drôle de dialecte, rapidement assimilé et propice à une interactivité.

Venez vous régaler d’une bonne dose de cacao, des voix, des percussions corporelles, encore un peu de cacao… des instruments, des rires…. Agitez, secouez… Servir frais, bien frappé !

Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

