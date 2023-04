Contes, légendes et sorcières Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Contes, légendes et sorcières Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet, 24 mai 2023, Fleury-les-Aubrais. Contes, légendes et sorcières Mercredi 24 mai, 19h30 Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet Entrée libre et gratuite Viviane Durand, artiste lyrique, cheffe de choeur et professeure au conservatoire Maurice-Ravel, vous invite avec ses 25 élèves des classes de chant (adultes et enfants) à venir découvrir leur spectacle » Contes, légendes et sorcières « . Ce spectacle retracera les aventures d’un groupe d’enfants partis en classe verte dans un château, propriété d’une femme exubérante et un peu…inquiétante. En route pour un voyage onirique peuplé de créatures fantastiques. (Les décors, costumes et maquillages ont été crées par les participants et les parents d’élèves). Auditorium Boris-Vian – Espace culturel Pierre Bauchet 57 boulevard de Lamballe, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 29 78 [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 29 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

