BILLY SYMPHONY [CONCERT, MUSIQUE] Auditorium Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BILLY SYMPHONY [CONCERT, MUSIQUE] Auditorium Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 16 juin 2023, Bordeaux. BILLY SYMPHONY [CONCERT, MUSIQUE] Vendredi 16 juin, 19h00 Auditorium Bibliothèque Mériadeck Entrée libre dans la limite des places disponibles Le Réseau des Bibliothèques de Bordeaux développe un projet de médiation autour de Billy Symphony, bande-dessinée de David Périmony dont l’histoire suit un vagabond épris de musique devenant un jazzman à succès. C’est tout naturellement que les enseignants du département Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire sont associés au projet.

Cette collaboration a donné lieu à de multiples représentations dans les différents lieux du Réseau des Bibliothèques de Bordeaux. Ne manquez pas la dernière représentation samedi 16 juin à l’Auditorium de la Bibliothèque Mériadeck. Auditorium Bibliothèque Mériadeck 85 Cour Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T20:00:00+02:00

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T20:00:00+02:00 bd concert Conservatoire de Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Auditorium Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 Cour Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Auditorium Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Auditorium Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

BILLY SYMPHONY [CONCERT, MUSIQUE] Auditorium Bibliothèque Mériadeck Bordeaux 2023-06-16 was last modified: by BILLY SYMPHONY [CONCERT, MUSIQUE] Auditorium Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Auditorium Bibliothèque Mériadeck Bordeaux 16 juin 2023