Haute-Garonne One man show : Maxime Sendré « Intoussable » – Samedi 7 octobre Auditorium Balma, 7 octobre 2023, Balma. One man show : Maxime Sendré « Intoussable » – Samedi 7 octobre Samedi 7 octobre, 20h30 Auditorium Sur réservation Atteint de mucoviscidose, Maxime dépeint son quotidien d’adulte avec un humour et une légèreté féroce. Un spectacle à l’énergie positive pour parler de la muco d’une façon différente. Réservation en ligne ou vente de places au Pôle Culture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Auditorium 6 Avenue François Mitterrand, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.abcmuco.com/intoussable-reservation »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611295943 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

