Organisé par la Ville de Balma, en partenariat avec la compagnie Des Sassafras Auditorium 6 Avenue François Mitterrand, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie La Ville de Balma, en partenariat avec la compagnie Des Sassafras, vous propose une pièce piquante, caustique et ponctuée de passages musicaux et chorégraphiés, mettant en relief la noirceur des thèmes abordés. « Un building, 13 étages, bienvenue chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers.

Une comédie performante sur le monde du travail qui transforme le tragique en éclats de rire. » Un texte de Léonore Confino.

Durée : 1h40.

Déconseillé aux moins de 10 ans

Tarif : 10 €

