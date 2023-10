Cet évènement est passé Projection du film « Animal » – Vendredi 7 octobre Auditorium Balma Catégories d’Évènement: Balma

Haute-Garonne Projection du film « Animal » – Vendredi 7 octobre Auditorium Balma, 7 octobre 2022, Balma. Projection du film « Animal » – Vendredi 7 octobre Vendredi 7 octobre 2022, 20h00 Auditorium Renseignements Projection du film Animal dans la salle de l’auditorium Rdv à 20h45. Accueil à partir de 20h15. Auditorium 6 Avenue François Mitterrand, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « h.cabanel@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T20:00:00+02:00 – 2022-10-07T22:00:00+02:00

2022-10-07T20:00:00+02:00 – 2022-10-07T22:00:00+02:00 développement durable énergie Détails Catégories d’Évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Auditorium Adresse 6 Avenue François Mitterrand, 31130 Balma Ville Balma Departement Haute-Garonne Lieu Ville Auditorium Balma latitude longitude 43.607714;1.499672

Auditorium Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/