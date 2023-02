Jean-Marie Machado en solo Auditorium Antonin Artaud Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Jean-Marie Machado en solo Auditorium Antonin Artaud, 28 mars 2023, Ivry-sur-Seine. Jean-Marie Machado en solo 28 – 30 mars Auditorium Antonin Artaud Jean-Marie Machado (piano, compositions) Auditorium Antonin Artaud 152 avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine Centre-ville Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France Pendant ces trois concerts solos, Jean-Marie Machado jouera des compositions tirées de son dernier projet en piano solo “Primitive Sensoriality”.

“J’ai été très marqué par le livre d’Anne Dufourmantelle Puissance de la douceur, dans lequel elle expliques que, loin d’être une faiblesse, la douceur est un don. Dans l’exercice du piano solo, la question la plus importante pour moi est de savoir comment je vais m’adresser au clavier, quel sera l’état dans lequel je vais me sentir bien pour jouer. Le piano est un instrument qu’il faut modeler, dans un geste sensible, intime. Il faut oser cette douceur qui nous ramène au primitif.” Jean-Marie Machado

D’improvisations en compositions, sous des formes très variées, Jean-Marie Machado mène depuis près de quarante ans une recherche musicale hors dogme, axée avant tout sur les rencontres et les hybridations. S’attachant à révéler les infinies potentialités expressives du piano, il n’a de cesse d’enrichir son nuancier, dans une oscillation ouverte entre jazz, classique et musiques du monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00

2023-03-30T15:40:00+02:00 Cecil Mathieu

Détails Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Auditorium Antonin Artaud Adresse 152 avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine Centre-ville Ville Ivry-sur-Seine Age maximum 99 lieuville Auditorium Antonin Artaud Ivry-sur-Seine Departement Val-de-Marne

Auditorium Antonin Artaud Ivry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seine/

Jean-Marie Machado en solo Auditorium Antonin Artaud 2023-03-28 was last modified: by Jean-Marie Machado en solo Auditorium Antonin Artaud Auditorium Antonin Artaud 28 mars 2023 Auditorium Antonin Artaud Ivry-sur-Seine Ivry sur Seine

Ivry-sur-Seine Val-de-Marne