Sur les cordes Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy, 9 février 2024, Bondy.

Sur les cordes Vendredi 9 février 2024, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Gratuit dans la limite des places disponibles

Ce concert propose aux habitants du territoire d’Est Ensemble des œuvres du 20è et 21è siècle ainsi que des œuvres plus anciennes ou traditionnelles, comme pour mettre en regard plusieurs mondes et comprendre d’où on vient.

Instruments anciens et modernes favoriseront ces va-et-vient dans le temps et dans l’espace. Le cymbalum sera l’invité d’honneur, si populaire en Europe de l’Est qu’on le trouve dans le plus petit des cafés de Minsk, Budapest, Bartislava… et dans les rues de chaque village.

Deux œuvres originales des compositeurs bondynois Jean Baptiste Devillers et David Lacroix seront créées à cette occasion.

Françoise Ducos, flûte

Antonin Le Faure, alto et viole d’amour

Caroline Delume, guitare et guitare viennoise

Jean Horreaux, guitare

Alexandra Dzenisenia, cymbalum hongrois.

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Cymbalum Guitare viennoise

Classe d’arts plastiques Bondy / David Lacroix