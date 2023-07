Nos jeunes ont du talent Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis Nos jeunes ont du talent Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy, 2 février 2024, Bondy. Nos jeunes ont du talent Vendredi 2 février 2024, 20h00 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Gratuit dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée Notre territoire forme et accompagne au quotidien des élèves à se former à la musique, y compris les étudiants qui se perfectionnent au sein des cycles supérieurs et classes préparatoires. Nous sommes fiers de consacrer un concert à ces artistes en devenir. Venez découvrir ou redécouvrir les grands élèves de Bondy et du réseau des conservatoires d’Est Ensemble. Tout un programme ! Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Avenue Barbusse 93 140 Bondy Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nos-jeunes-ont-du-talent »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails

